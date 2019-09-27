Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da zafer arıyor

27.09.2019 14:10

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11'inci durak noktası olan Fransa'da piste çıkıyor. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'le Fransa'da ilk zaferini hedefliyor.



Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) 11'inci durakta piste çıkıyor. 28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da Magney-Cours Pisti'nde TSİ 15.00'da koşulacak yarışlarda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonun kendisi adına ilk birinciliğini arayacak.



World SBK arenasında ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, geride kalan 10 durak noktası sonunda elde ettiği 223 puanla pilotlar sıralamasında 6'ncı basamakta yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA