Toprak Razgatlıoğlu: "Bu sene podyum gelecek sene şampiyonluk"

24.10.2019 10:35

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son durak noktası Katar'da piste çıkıyor. Sezonu ilk 3 sırada tamamlama ihtimali olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Benim için alışma sezonu olmasına rağmen bunca başarıya imza attığım bu yılı yine bir yarış zaferiyle noktalamak istiyorum. Bu seneyi podyumda bitirip yeni takımımla gelecek sene şampiyonluğu elde etmek için mücadele edeceğim" dedi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) sezonun son yarışı olan Katar'da piste çıkıyor. 24-26 Ekim tarihlerinde Katar'da Losail Uluslararası Pisti'nde TSİ 20.00'de koşulacak yarışlarda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonu podyumda noktalamak için mücadele edecek. Razgatlıoğlu, gelecek sene PATA Yamaha takımı ile mücadele edecek.

TOPRAK, SEZONU 3'ÜNCÜ OLARAK BİTİRMEK İÇİN PİSTTE

Son iki yarış öncesinde 299 puanla şampiyonada 5'inci sırada yer alan Razgatlıoğlu, "Bu sezon hem yarış kazandım hem yılın en iyi bağımsız sürücüsü oldum hem de final podyumu için çok büyük bir avantaja sahibim. Benim için alışma sezonu olmasına rağmen bunca başarıya imza attığım bu yılı yine bir yarış zaferiyle noktalamak istiyorum. Böylece yeni takımıma giderken gelecek sezonun en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğumu da gösterebilme şansına sahip olacağım. Bu sene podyum, gelecek sene ise podyumun en üst basamağında yer almak istiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA