Toprak Razgatlıoğlu antrenmanların en hızlısı oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk için büyük avantaj yakaladığı son yarışlar öncesinde Endonezya'da antrenmanların en hızlı turlarını gerçekleştirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışları Endonezya'nın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde yarın başlayacak.

Yarış öncesinde bugün yapılan ilk antrenmanda ay-yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 1 dakika 34 saniye 985 salise ile en iyi zamana imza attı.

Jonathan Rea ise 1 dakika 37 saniye 386 salise ile Toprak'tan sonra ikinci sırayı aldı. Garrett Gerloff ise 1 dakika 36 saniye 585 salise ile antrenmanda üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde organizasyonda dünya şampiyonluğu için büyük avantaj yakalayan Toprak Razgatlıoğlu pistte toplam 40 tur attı.

Sıcak ve nemli havaya rağmen 25 yaşındaki milli sporcu, her iki antrenman senasını da birincilikle tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda yarın Endonezya ayağının ilk yarışına çıkacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet