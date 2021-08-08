Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye

Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin altıncı durak noktasının ikinci yarışında podyuma çıktı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin altıncı durak noktasının ikinci yarışında podyuma çıktı. Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta iyi bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, çok önemli bir ikinciliğe imza attı. Toprak, şampiyonluk sıralamasında Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun altıncı durak noktasındaki ikinci yarışta 2. oldu. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Razgatlıoğlu, bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Bugün yarışa pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca Scott Redding'le kıyasıya bir mücadeleye girişti. Liderliği alan Scott Redding'in peşini bırakmayan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca konumunu kimseye kaptırmadı. Toprak Razgatlıoğlu zirve takibini bırakmayarak mücadeleyi ikinci tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 263'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesinde son dünya şampiyonu Rea ile arasında olan puan farkını 3'e düşürdü. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin yedinci durak noktasındaki yarış 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanya'da gerçekleşecek.

(İHA)

Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Yonca Evcimik
Spor Eda Erdem Alex Teixeira Sergen Yalçın Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 19:57:34. #1.16#

title