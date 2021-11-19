TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Merkez ve taşra birim amirlerinin katılımı ile "Genel Koordinasyon Toplantısı" 18-19 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda piyasa gelişmeleri ve TMO faaliyetleri değerlendirildi.

Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, toplantının başlangıcında yoğun ve tempolu bir dönemden geçtiğimize değinerek ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan TMO'nun üzerindeki sorumluluğun arttığını vurguladı.

Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL konuşmasının devamında, tarım piyasalarındaki gelişmeler ve TMO'nun faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Alım faaliyetlerimizin yoğun şekilde devam ettiğini belirten GÜLDAL "Aksaklıklar olmaması için tüm iş yerlerimizde büyük bir özveriyle mesai gözetmeksizin çalışan personelimize teşekkür ederim. " dedi.

Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL; salgın, kuraklık ve diğer olumsuzlukların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belirgin şekilde yaşandığına işaret ederek TMO olarak bu süreci yönetebilecek güce sahip olduğumuzu, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi başarıyla yerine getireceğimizi söyledi.

TMO'nun kurumsal gelişme hedeflerine uygun olarak taşra teşkilatının yeniden yapılandırıldığına vurgu yapan GÜLDAL "30 şube müdürlüğümüzü başmüdürlük statüsüne yükselttik. Başmüdürlüklerimiz bölgelerinde daha kapsayıcı ve güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürecekler. Hepinize hayırlı bir çalışma dönemi diliyorum. " diyerek sözlerini sonlandırdı.

2 gün süren toplantıda başmüdür ve şube müdürlerimiz de kendi bölgelerindeki ürün ekilişleri, üretim beklentisi, iklim durumu, piyasalardaki gelişmeler, gelecek dönem öngörüleri, satış politikaları ve lisanslı depoculuk gibi konuları istişare ederek ihtiyaç ve önerilerini dile getirdiler.

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