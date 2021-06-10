Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİToprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toprak Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprağımızı korumak ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Elban; Adana, Türkiye ve gelecek nesillerimiz için tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirterek, "Topraklarımızı seviyoruz ve çok önemsiyoruz. Hukuka ve mevzuata uygun olarak topraklarımızı atalarımızdan alıp gelecek kuşaklara devretme mantığıyla kararlarımızı alıyoruz. " dedi.

Alınan kararlarda memleketimizin, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için hassas davranıldığını ve tarım arazilerinin önemine binaen korunması gerektiğini ifade eden Elban, topraklarımızın korunması hususunda gösterdikleri hassasiyet noktasında kurul üyelerine de ayrıca teşekkürlerini iletti.

Toplantı, kurul üyelerinin gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunup önerilerini belirtmelerinin ardından Vali Elban'ın, "Aldığımız kararların ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. " sözleriyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Veysel Eroğlu Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:44:10. #1.14#

title