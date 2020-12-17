Toprak Koruma Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Toprak Koruma Kurulu toplandı

17.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:58
Toprak Koruma Kurulu toplandı

Manisa'da, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'da, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, Defterdar Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Orçun Doğan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sezgin Süner ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda Manisa'da yapılması planlanan tarımsal ve tarım dışı tesislere ilişkin kararlar alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. - MANİSA

Toprak Koruma Kurulu toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Nilgün Belgün Defne Samyeli Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toprak Koruma Kurulu toplandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:58:40. #1.15#
title