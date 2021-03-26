Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem
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Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem Yağışta daha fazla toprak kaymasın diye devasa büyüklükte branda gerildi Bursa'da toprak kayması sonucu 11 binanın boşaltıldığı Tarihi Hisar Surları ve Üftade Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu bölgede, tedbir amaçlı branda örtüldü.

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Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem

Yağışta daha fazla toprak kaymasın diye devasa büyüklükte branda gerildi

BURSA - Bursa'da toprak kayması sonucu 11 binanın boşaltıldığı Tarihi Hisar Surları ve Üftade Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu bölgede, tedbir amaçlı branda örtüldü.

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Üftade Hazretleri'nin kabristanın da bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 5 metrelik bir alanda toprak kayması yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binaların alt katları kullanılamaz hale geldi. Toprak kaymasının yaşandığı mahallede 11 bina tedbir amaçlı boşaltılırken bu binalarda yaşayan 13 kişi Beşevler'deki misafirhaneye yerleştirildi. Diğer binalarda yaşayan vatandaşlar ise geceyi akrabalarının yanında geçirdi. Toprak kaymasının bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler kaymanın olduğu alanın üzerine devasa büyüklükte branda çekerek yağan yağmurla birlikte daha fazla toprak kaymasını önlemeye çalışıyor.

Toprak kaymasının yaşandığı mahallede ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Binalarda hasar olup olmadığı bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.

Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem
Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem
Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem
Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem
Toprak kaymasının yaşandığı mahalleye brandalı önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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