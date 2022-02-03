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Toprak Kaymasında Çamura Saplandı

DailyMotion.com - Güncel
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Ekvador'da aşırı yağışlarla gelen sel ve toprak kayması birçok bölgeyi yerle bir etti.

Ekvador'da aşırı yağışlarla gelen sel ve toprak kayması birçok bölgeyi yerle bir etti. Başkent Kito'da çamurda mahsur kalan bir kişi görgü tanıkları tarafından görüntülendi. Kentin birçok noktasını etkileyen afette can kaybı 22'ye çıktı. 50'ye yakın kişi yaralandı. Ülke genelinde yağışlar devam ediyor. Başkent Kito'da bu hafta metrekare başına 75 litre yağış kaydedildi

DailyMotion.com - Güncel

Ekvador, Sel, Güncel, Haber

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