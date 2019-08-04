Toprak kayması tarihi mezarlığı açığa çıkarttı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde toprak kayması sonucu tarihi mezarlık gün yüzüne çıktı.

İlçeye bağlı Örene Mahallesi Zeylan Çayı kenarında bulunan tepedeki toprak kayması, beraberinde tarihi değeri olan mezarlığı da açığa çıkarttı. Ömer Çelik isimli vatandaş, iki çocuğun alanda mezarların olduğunu kendisine söylemesi üzerine bölgeye gittiğini, toprak kayması sonucunda çok sayıda mezarın ortaya çıktığını söyledi. Alanda ayrıca gece saatlerinde büyük bir ışığın oluştuğunu da gördüğünü kaydeden Çelik, "Alanda şehit olduğunu büyüklerimiz hep bizlere söylerdi. Açığa çıkan mezarların içine baktığımda; kafatası, el, ayak kemik parçaları vardı. Bölgenin yetkilerce incelenmesi gerekir" dedi.

Alanda bulunan tarihi özellikteki mezar taşlarının ise define avcıları tarafından yerinden sökülerek kırıldığı gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA