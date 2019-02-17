Toprak Kayması Sonucu 12 Ev Tahliye Edildi

- Bölgeden havadan genel görüntüler

Toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evlerin genel görüntüleri

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile röportaj

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker

Vatandaşlar ile röportaj İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

Çatlağın son 2 günde giderek büyümesi sonucu bir ev yakıldı, evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti. Şeker, devletin bütün imkanlarıyla mahalle halkının mağduriyet yaşamaması vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.

"12 Ev daha boşaltılacak"

Bornova Kaymakamı Fatih Genel de heyelanın yaşandığı bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Genel, evlerini ve ahırları boşaltmak istemeyen bazı vatandaşları da ikna etmeye çalıştı.

Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak kaymasının sebebinin henüz teknik olarak bilinmediğini ancak heyelanın yoğun yağışların zemin gevşekliğine yol açmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin boşaltılması gerektiğine işaret eden Genel, "Eğridere Mahallemizde bir bölgede ciddi olarak toprak kayması söz konusu. Şu ana kadar 12 evimizi boşalttık. Şimdi 12 evimizin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Boşaltma kararı alınan bu evlerde şu anda bir çatlak yarık söz konusu değil ama buraları da tedbir amaçlı boşaltacağız." diye konuştu.

Bölgede jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Genel, şöyle konuştu:

"Boşaltılan evlerin sakinleri yakınlarının yanına yerleşti. Biz Sayın Valimizin emirleriyle bu evlerde kalanların ev kiralamaları durumunda kira bedellerini karşılayacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın ahırları için de Bornova Belediyemiz bir çadır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de bir çadır kuracak. Vatandaşlarımızın sahip olduğu hayvanların tamamını bölgenin biraz aşağısında bulunan düğün salonunun yanında bir arada toplayacağız. Vatandaşlarımız eğer ahır kiralarsa onun bedelini de yine devletimiz karşılayacak. Burada Kızılay'ımız ile İzmir Büyükşehir Belediyemizin yemek dağıtımı da oluyor."

Olayın can kaybına ve herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Genel, "Heyelan çok yavaş gelişiyor. Önce çok küçük çatlaklarla başladı. Daha sonra duvarlardaki yarıklar 15-20 cm oldu. Çok şükür ki birden heyelan olmadı. Can kaybı yaşanmaması bizi sevindiren yanı ama çok ciddi bir durum söz konusu. Her an çok ciddi bir kayma olabilir. Mahallenin bir bölümünü buradan taşımış olacağız. Umarım bu risk genişlemez." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da uzun süredir yaşadıkları mahallelerinde ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ve tedirgin olduklarını belirterek, devlet kurumlarının kendilerine sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Bazı vatandaşlar ise heyelan görülen bölgenin hemen üzerindeki bir araziye hobi bahçeleri kurulmaya başladığını, buranın inşası sırasında bölgenin doğal yapısının bozulmasının heyelana neden olduğunu iddia ettiler.

Bu arada evlerini ve ahırlarını tahliye etmeye çalışan vatandaşlara jandarma ve AFAD ekipleri de yardımcı oldu. Belediyelere ait araçlar da eşyaların taşınmasında kullanıldı.

Jandarma ekipleri, heyelanın yaşandığı Ardıç Sokak'ta bariyerlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

Kaynak: AA