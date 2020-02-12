Toprak kayması görüntülendi
Haberler » Kültür Sanat » Toprak kayması görüntülendi - Haberler

Toprak kayması görüntülendi

Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar-Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.

12.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:21
Toprak kayması görüntülendi

Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı - 'de, Pazar-Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.

Toprak kayması cep telefonu ile görüntülendi.

Yetkililerin kopan parçaları temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Toprak kayması görüntülendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler