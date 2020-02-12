Toprak kayması görüntülendi
Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar-Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.
12.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:21
Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar-Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.
Toprak kayması cep telefonu ile görüntülendi.
Yetkililerin kopan parçaları temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA