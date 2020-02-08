Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü
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Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

Adıyaman'da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

08.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:18
Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

'da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Vartana köyünde meydana geldi. 'a ait toprak evin mutfak kısmında ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kısmı kısmen yanarken, dumandan evde bulunan eşyalar zarar gördü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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