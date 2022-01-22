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Toprak altındaki su borularını çıkarırken yakalandı

Toprak altındaki su borularını çıkarırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1. derece sit alanı olan arazide kepçeyle içme suyu şebekesine ait su borularını çıkarımaya çalışan kepçe operatörü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1. derece sit alanı olan arazide kepçeyle içme suyu şebekesine ait su borularını çıkarımaya çalışan kepçe operatörü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi Pınarlıtepe mevkiinde 1. Derece Sit Alanı olan tarlada 21 Ocak Cuma günü Saat: 16.30 sıralarında C.A. (40/E) isimli şahsa ait kepçenin tarlada resmi kurumlardan izin belgesi almadan çalışma yaptığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler, kepçe operatörü olan G.Ö. (41/E) isimli şahsın kullanmakta olduğu kepçe ile toprağın altında bulunan su borularını çıkarma çalışması yaptığını belirledi. Kazılan alanın 300 metre uzunluğunda 140 santimetre derinliğinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda kazı çalışması jandarma ekipleri tarafından durdurularak, olayda kullanılan kepçe Yeddi Emin otoparkına teslim edildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken konuyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Toprak altındaki su borularını çıkarırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Saruhanlı, Jandarma, Manisa, su, 3. Sayfa, Haber

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