Toprak altında mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprak altında mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Çevre denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Hatip Mahallesi'nde toprak yığınının altında köpek olduğunu fark etti.

Ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yığın halindeki toprağı elleriyle açan ekipler, daha sonra köpeği çıkarttı.

Zabıta ekipleri, yiyecek ve su verdikten sonra köpeği bıraktı.

Kaynak: AA