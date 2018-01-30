Toprak Altında Kalan Yavrularını Kurtarmayı Başardı
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Toprak Altında Kalan Yavrularını Kurtarmayı Başardı

Irak'ta yavruları göçük altında kalan köpek toprağı kazarak onlara ulaşmaya çalıştı. Panik halindeki anne köpek, çevredekilerin de yardımlarıyla yavrularına ulaştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir köpeğin yavruları toprak altında kaldı. Durumu fark eden insanlar hemen bölgeye gelirken, anne köpek hızla o noktayı kazmaya başladı.

YAVRULARI TOPRAK ALTINDAN ÇIKINCA ÇOK MUTLU OLDU

Köpek bir süre kazdıktan sonra çevredekiler de kazılan yeri tamamen açtı. Ardından da yavrular kurtarıldı. Yavrularının tek tek durumunu kontrol eden köpek, şoktan kurtulmaları için onları emzirdi.

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