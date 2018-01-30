Toprak Altında Kalan Yavrularını Kurtarmayı Başardı
Irak'ta yavruları göçük altında kalan köpek toprağı kazarak onlara ulaşmaya çalıştı. Panik halindeki anne köpek, çevredekilerin de yardımlarıyla yavrularına ulaştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir köpeğin yavruları toprak altında kaldı. Durumu fark eden insanlar hemen bölgeye gelirken, anne köpek hızla o noktayı kazmaya başladı.
YAVRULARI TOPRAK ALTINDAN ÇIKINCA ÇOK MUTLU OLDU
Köpek bir süre kazdıktan sonra çevredekiler de kazılan yeri tamamen açtı. Ardından da yavrular kurtarıldı. Yavrularının tek tek durumunu kontrol eden köpek, şoktan kurtulmaları için onları emzirdi.
YORUMLAR (12)
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İki ayaklı hayvanlara ibret olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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çocuğunu sokağa atanlara hayvan diyenler utansın. hayvanın yavrusuna şefkatine ilgisine bak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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zamanla yarışıyor.. tatli biciş şey.. seviyorum yılan hariç bütün hayvanları..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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canım benim ya kıyamam :(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Doğurupta çöpe atan aşağılık mahluklara örnek olsunCevap Yaz 15 Yayından Kaldır