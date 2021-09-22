Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kazı çalışması sırasında toprak göçmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

KUŞADASI (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kazı çalışması sırasında toprak göçmesi sonucu bir İşçi göçük altında kaldı. Ağır yaralanan işçiyi motorize ambulans görevlisi hayata döndürdü.

Olay, Ege Mahallesi Denizhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde kazı çalışması yapan işçi İsa K., bir anda yolun çökmesi sonucu toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan motorize ambulans yaralıyı hayata döndürerek hastaneye sevkini sağladı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tersanede 8 işçi zehirlendi, yardıma koşan işçi elektrik akımına kapıldı

Tersanede 8 işçi zehirlendi, yardıma koşan işçi elektrik akımına kapıldı

 İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

 Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Erken Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:49:55. #1.11#