Toprak altında kalan işçi kurtarıldı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kanalizasyon için açılan kanalın yan duvarın çökmesi sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kanalizasyon için açılan kanalın yan duvarın çökmesi sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi üzerinde yapımı devam eden su ve kanalizasyon çalışma alanında, boru konulmak için açılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kanalın yan duvarı kaydı.

Bu sırada kanalın içerisinde çalışma yapan işçi Erol Bilal Kumaşoğlu (56) toprak altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kumaşoğlu'yu kurtarmak için alanda bulunan iş makinesinden faydalanılırken, arkadaşları da kürek ile işçinin üzerine yığılan toprağı kaldırma çalışması yaptı.

Çalışma sonrası toprak altından çıkarılan ve sağlık ekiplerince Sapanca ilçe Hastanesine kaldırılan Kumaşoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA