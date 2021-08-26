Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı

Zonguldak'ta bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Zonguldak'ta bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda inşaat işçisi toprak altından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı