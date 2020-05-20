Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Tekirdağ'da dış cephe kaplama işiyle uğraştıkları sırada 3 metrelik göçük altında kalan 2 işçi yaralı halde kurtarıldı.

Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
20.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:10

Tekirdağ'da dış cephe kaplama işiyle uğraştıkları sırada 3 metrelik göçük altında kalan 2 işçi yaralı halde kurtarıldı.

Olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin dış cephe kaplama işiyle uğraştıkları sırada bir anda göçük oluşması ile M.E. ve V.B. isimli 2 kişi toprak altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 3 metre toprak altında kaldığının fark edilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAHÇE YIKTIRILDI KEPÇE SİTEYE GİRDİ

Ekipler yaptıkları çalışmada dizlerine kadar toprak altına kalan M.E. isimli işçi 1 saatlik çalışma ile kurtarılıp hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 3 metre toprağın altında kalan V.B.'ye ulaşılması göç olduğu için ilk etapta olay yerine getirilen kepçe yardımı ile sitenin bahçesi yıktırılarak 3 metrelik toprak kazıldı.

3 SAAT SONRA KURTARILDI

Toprağın kazılması ile site duvarı ile toprak arasında sıkışan V.B. isimli işçiye serum takılarak kurtarma çalışmasına devam edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması ile 3 metrelik toprak altında kalan V.B. isimli işçide yaralı halde kurtarıldı. V.B. kurtarıldıktan sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay esnasında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol'da olay yerine gelerek, işçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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