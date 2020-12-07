Toprak altına gömdüğü 300 bin TL'lik uyuşturucu madde ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Toprak altına gömdüğü 300 bin TL'lik uyuşturucu madde ile yakalandı

07.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:35
Toprak altına gömdüğü 300 bin TL'lik uyuşturucu madde ile yakalandı

Denizli'de dağlık alana uyuşturucu madde gizleyen 2 şüpheli Narkotik timleri tarafından takibe alındı.

Denizli'de dağlık alana uyuşturucu madde gizleyen 2 şüpheli Narkotik timleri tarafından takibe alındı. 2 uyuşturucu tacirinin dağlık alanda ağaç dibine sakladığı piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan uyuşturucu madde ile yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2 şüpheliyi takibe aldı. Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler, sık sık dağlık alana giderek sakladıkları uyuşturucuyu sattıkları tespit edildi. 2 uyuşturucu tacirini yakalamak için Narkotik timleri düğmeye bastı. Narkotik timleri dağlık alana geldikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin geldikleri araç ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları ağaç dibinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkan görüntü herkeste şaşkınlık uyandırdı. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 3 bin 27 kilogram esrar maddesi araç ve toprak altına gömülü halde bulunurken, hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Toprak altına gömdüğü 300 bin TL'lik uyuşturucu madde ile yakalandı
Toprak altına gömdüğü 300 bin TL'lik uyuşturucu madde ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Son Dakika | Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar
180 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsız suçüstü yakalandı
180 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsız suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ivana Sert Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Samatta Sinan Gümüş Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toprak altına gömdüğü 300 bin TL'lik uyuşturucu madde ile yakalandı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:47:26. #1.14#
title