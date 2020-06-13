Toprak alandaki drift mahalleliyi canından bezdirdi
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Toprak alandaki drift mahalleliyi canından bezdirdi

Toprak alandaki drift mahalleliyi canından bezdirdi Drift yapıp ortalığı tozu dumana katan sürücülere mahalleli tepki gösterdi Üç aracın aynı anda drift yaptığı alan tepkiler üzerine set çekilerek girişler kapatıldı Vatandaşlardan Gülsen Cihan: "Tozlar o kadar çok yükseğe çıkıyor ki, yangın...

13.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:38

Toprak alandaki drift mahalleliyi canından bezdirdi

Drift yapıp ortalığı tozu dumana katan sürücülere mahalleli tepki gösterdi

Üç aracın aynı anda drift yaptığı alan tepkiler üzerine set çekilerek girişler kapatıldı

Vatandaşlardan Gülsen Cihan: "Tozlar o kadar çok yükseğe çıkıyor ki, yangın var zannediyoruz"

ANTALYA - Antalya'da etrafı binalarla çevrili toprak alanda yapılan driftler, mahalleliyi çileden çıkardı. Yoğun toz bulutu ve gürültüye maruz kaldıklarını belirten vatandaşlardan Gülsen Cihan, "Tozlar o kadar çok yükseğe çıkıyor ki, yangın var zannediyoruz" dedi.

Antalya Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde, etrafı binalarla ve apartmanlarla çevrili, toprak alana gelen kimliği belirsiz sürücülerin kullandığı 3 araç, büyük bir gürültü ile drift atmaya başladı. Ortalığı tozu dumana katan sürücüler, ardından bölgeden ayrıldı. Alanda oluşan devasa toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Mahallelilerin bu durumu hemen her gün yaşadıklarını belirterek, yaşanan gürültü, toz ve dumandan artık bıkıp usandıklarını ve bu durumun bir an önce çözümlenmesi için yetkililerden yardım beklediklerini belirttiler.

"Tozları gören yangın çıktı zannediyor"

Mahalle sakinlerinden Gülsen Cihan yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Çok kalabalık arabalar geliyor. Sayıları da yaklaşık 10- 15 oluyor. Bunlar sürekli drift atıyor, saatlerce hem de. Buradaki mahalleliler o kadar çok rahatsız oluyor ki; her akşam burası drift çekme yeri oldu. Burası çok taşlık ve tozlu bir alan. Onlar drift çektiğinde bunların tozları 1 saat boyunca havadan inmiyor. Etrafa dağılıyor ve biz çok rahatsız oluyoruz. Ben gündüz çok denk geldim. Toz bulutu oluyor. Gördüğünüz okulun boyutunda hatta karşıdaki arkadaş bana telefon açmıştı. "Orada yangın mı var? Ne var?" demişti. Yangın zannettiler. O dumanlar o kadar çok yükseğe çıkıyor ki. Tedirgin oluyoruz bizler de. Bir an önce çözüme ulaşmasını istiyoruz."

Görüntüler, sosyal medyada yer almasının ardından vatandaşların büyük tepkisini çekti. Şikayetler üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alana setler çekerek girişleri kapattı.

Toprak alandaki drift mahalleliyi canından bezdirdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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