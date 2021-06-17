Toprak'a Umut ol Turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprak'a Umut ol Turnuvası

Toprak'a Umut ol Turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir'de yaşayan SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Sarıcakaya gençlerinden geldi.

Eskişehir'de yaşayan SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Sarıcakaya gençlerinden geldi. Kampanyaya destek olabilmek adına gençler aralarında futbol ve voleybol turnuvası düzenliyor.

10 Haziran tarihinde başlayan turnuvalar 30 Haziran'da son bulacak. 8 futbol ve 6 voleybol takımının kıyasıya yarıştığı müsabakalarda toplanan gelirler SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş'ın ailesine takdim edilecek.

Toprak için Umut olalım şiarıyla böyle bir turnuva düzenlendiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Gençlerimizin bu örnek davranışı karşısında bizlerde duyarsız kalamazdık. 3,5 yaşındaki yavrumuz Toprak Yavaş'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bizde bu şekilde destek olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. İlçe Kaymakamlığımız, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve belediyemiz bu konuda imkanlarını seferber ederek destek oldular. İnşallah kısa sürede Toprak yavrumuza umut oluruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Toprak'a Umut ol Turnuvası
Toprak'a Umut ol Turnuvası
Toprak'a Umut ol Turnuvası
Toprak'a Umut ol Turnuvası
Toprak'a Umut ol Turnuvası
Toprak'a Umut ol Turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprak'a Umut ol Turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:43:35. #1.14#

title