Toprağın Öyküsü 11'inci Kez Yaşanıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu muhteşem bir törenle açıldı.



Eti Eski Fabrika alanında düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, diğer ilgililer, sponsor firmaların temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Sanatın evrensel değerini kucaklamak büyük sevinç kaynağı"



Tanıtım filmlerinin gösterimi ile başlayan ve sunuculuğunu Soner Yüksel'in yaptığı açılış töreni konuşmalar ile devam etti. Açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bir sanat etkinliğini 11. kez ısrarla ve büyüterek gerçekleştirmek çok önemli bir iş. O nedenle Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç'ı yürekten kutluyorum. Sanata, sanatçıya ve Eskişehir'in kültürel değerlerine sahip çıkan her adımı sonuna kadar destekliyoruz. Birlikte olmak ve birlikte sanatın evrensel değerlerini kucaklamak hepimiz için büyük bir sevinç kaynağı" dedi.



"Bu sempozyum Eskişehirliler tarafından benimsendiği için sürüyor"



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise sempozyum alanını dolduran vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, "Bu sempozyum Eskişehir halkı tarafından çok benimsendiği için bugün hayatına devam ediyor. Sempozyum sadece sanatçı çalışmaları değil; torna, yemek yarışmaları, çocuk atölyeleri, konserler gibi etkinliklerle devam ediyor. Pişmiş toprak çok sıcak bir malzeme. Sempozyumumuz 3 ayaklı; sektör var, bilimsellik var, sanat var. Şamotun sanata dönüşmesi, sektörün kiremidi ihraç etmesi ve bütün bu olayların bilimsellik olarak incelenmesi 3 ayaklı olarak bu günlere kadar gelmesi çok önemliydi. Sempozyumu bu sene ülkede çok aradığımız, herkese lazım olan insanlarımızın ve ülkemizin yaşaması için çok önemli olan 'adalet' mevzusu üzerine gerçekleştirmeye karar aldık. Uzun zamanlar Adalet Yürüyüşü'ne hep beraber katıldık. Gerçekten dünyada pek eşi, enderi olmayan bir yürüyüştü. Değerli Genel Başkanımız ilk yola çıktığında tek başınaydı ama arkasında sonra 5 yüzler, binler, 2 binler, 5 binler, 10 binler derken Maltepe'de milyonlarla beraber bir miting yapıldı. Hak, hukuk, adalet çağrıları ile Türkiye inledi. Pişmiş Toprak Sempozyumu'na 10 yıl içinde 32 farklı ülkeden sanatçı geldi. 100 sanatçı 130 heykel yaptı. Yaklaşık 390 bildiri sunuldu. Bilimsellik geride kalır ama pişmiş toprak onu da ön plana çıkardı. Bu sene 6 tane yabancı sanatçımız var. 11 sanatçı ile devam edeceğiz. Sponsorlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Sanatsever Eskişehir halkını buradan selamlıyorum. Dolu dolu ve aydınlık bir 15 gününüz geçsin" ifadelerini kullandı.



Tören daha sonra sempozyum çalışmalarının görücüye çıkarıldığı serginin gezilmesi ile devam etti. Sanatçı eserlerinin yanı sıra fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in fotoğraflarının bulunduğu sergi 22 Eylül'e kadar görülebilecek. - ESKİŞEHİR