KOCAELİ (İHA) - Toprak altında can pazarı

Dere ıslah çalışması sırasında toprak altında kalan İşçi, 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dere ıslahı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sebebiyle bir işçi göçük altında kaldı. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere ıslahı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında iş makinası çalışınca toprak kaydı. Çalışan işçilerden biri Metin H., toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Metin H., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslime edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metin H. hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.