Toprağa Verilen Minik Leyla'nın Mezarı Başındaki Ağabeyinin Gözyaşları Yürekleri Dağladı
Ağrı'daki kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Minik Leyla bugün toprağa verildi. Küçük kızın ağabeyi Muhammet Aydemir, Leyla'nın mezarı başında hüngür hüngür ağladı.
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan ve sabah saatlerinde toprağa verilen küçük Leyla'nın ağabeyi Muhammet Aydemir'in kardeşi Leyla'nın mezarı başındaki gözyaşları yürekleri sızlattı.
MİNİK LEYLA SABAH SAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Ağrı'da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan Köyü'nde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'nın Bezirhane köyünde sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
ACILI BABA CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ
Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.
KARDEŞİNİ TOPRAĞA VEREN AĞABEYİN GÖZYAŞLARI YÜREK YAKTI
Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi. Toprağa verilen küçük Leyla'nın ağabeyi Muhammet Aydemir'in kardeşi Leyla'nın mezarı başında gözyaşları yürekleri sızlattı.
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:-( Nasil üzülmesin cocuk. . Biz burda kahrolduk abisi ailesi ne yapsin. . . Mahfolduk be güzel kizim. . O güzel gözlerine, o minik bedeninle inan bizde mahfolduk. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu meleğe bir lokma ekmeği çok görenlere hapiste bakmak hangi vicdana sığar. Daha ne diyelim ne....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hadi lan ordan sizi öyle kandıranların hepsi lüx site lerde güvenlikli yapı larda oturuyolar bi tanesi bile suriyeli görmemiş.Muhacir miş. Hepsi parklarda 2-80 yatıyo. Bitişik daire mizde suriyeli ler var gece 2-3 e kadar bağıra bağıra sohbet ediyolar. Savaş bitti kalmadı gitsinler.Akşamları balkonda mangal nargile yapıyolar. Yazık bu ülke insanına. İşveren ler sigorta yapmıyo suriyeli lere bizim insanımız onların hesap kitabı yüzünden işsiz. Gel bağcılarda bi dolaş türk den çok suriye,afgan,türkmen pakıstanlı. Kim türkleri bı kadar alır ülkesineCevap Yaz Yayından Kaldır
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8 10gun açlık ne demek ya bi nasıl vicdansizlik allah sizin canınız inleye inleye alsın serefsizlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben bıle yakınım olmadığı halde ağlıyorum bu yavrularımıza aılesı nasıl kahrolmasın. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır