Toprağa saplanan araç araziyi alevlere bıraktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde baba ve oğulun arazi içinde toprağa saplanan aracı çıkarmaya çalıştığı sırada aşırı ısınına otomobil alevlere teslim oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde baba ve oğulun arazi içinde toprağa saplanan aracı çıkarmaya çalıştığı sırada aşırı ısınına otomobil alevlere teslim oldu. Baba oğulun söndüremediği alevler tarlalarına sıçrayarak samanları yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuzça Çiftliğindeki tarlalarındaki mahsule bakmaya giden baba oğulun aracı tarlada toprağa saplandı. Saplandığı yerden çıkarmak için araçla manevra yapan baba oğul aracın aşırı ısınmasına neden oldu. Aşırı ısınma nedeniyle araç alev aldı. Alevler önce aracı sonrada tarlada ki samanı tutuşturdu. İlk müdahaleyi baba oğlu ve çevredeki çiftçilerin yaptığı yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı