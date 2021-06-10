Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı

Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de toprak yola saplanan, içinde hasta olmayan ambulans, kamyonete halat baklanarak kurtarıldı.

TUNCELİ'de toprak yola saplanan, içinde hasta olmayan ambulans, kamyonete halat baklanarak kurtarıldı.

Kentte yapımı devam eden doğal gaz çalışmasının ardından bozulan yoldaki parke taşları sökülüp, asfaltlama için toprak serildi. Uyarı levhası bulunmayan yolda, gittiği ihbardan boş dönen ambulans toprağa saplanınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların itme çabası sonuç vermeyince ambulans, bir kamyonetin çekme halatıyla çıkarıldı. Çalışma yapılan yola herhangi bir uyarı levhasının bırakılmaması, araç sürücüleri ve vatandaşların tepkisini topladı.


Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

Dostluğu görenleri duygulandırdı! Köpek, hastaneye kaldırılan sahibini bir an olsun bırakmadı
Dostluğu görenleri duygulandırdı! Köpek, hastaneye kaldırılan sahibini bir an olsun bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprağa saplanan ambulans, kamyonetle çekilerek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:14:41. #1.13#

title