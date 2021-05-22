Toprağa gömülü vaziyette; 22 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprağa gömülü vaziyette; 22 kilo eroin ele geçirildi

Toprağa gömülü vaziyette; 22 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde toprağa gömülü vaziyette; 22.900 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde toprağa gömülü vaziyette; 22.900 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada," İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;21.05.2021 günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde bulunan bir araziye uyuşturucu madde gömüldüğü bilgisi üzerine yapılan hava destekli operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 22.900 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Vatandaşları ayaklandıran ihbar! Logar kuyusunda mahsur kalan kadın, 7 saat sonra bulundu
Vatandaşları ayaklandıran ihbar! Logar kuyusunda mahsur kalan kadın, 7 saat sonra bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprağa gömülü vaziyette; 22 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 10:05:05. #1.14#

title