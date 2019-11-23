Toprağa gömülü uyuşturucuya 1 gözaltı

23.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:20

ADIYAMAN'da, polisin narkotik köpeği Miro ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü halde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Ekipler eve yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide narkotik köpeği Miro ile yaptığı aramada toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA