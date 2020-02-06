06.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50

İzmir'de toprağa gömülü tank içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, toprak altındaki tank içinden garaja gelen, kamyon ve tırlara akaryakıt ikmali yapılacak şekilde hazırlanmış düzenek tespit etti.

Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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