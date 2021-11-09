Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Haberler
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Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi Gaziantep'te toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah ve bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah ve bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir ihbarın araştırılması sonucunda toprağa gömülü vaziyette, 1 adet valiz, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 adet şarjör, 249 adet fişek, 4 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi. olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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