Toprağa gömülü kavanozda uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu maddelerini boş bir arazideki toprağa gömülü kavanozun içerisinde saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Çankaya'da Yunus Timleri, kontrol sırasında durdurdukları bir araçtan R.T'ye ait satışa hazır halde 32 paket uyuşturucu maddeyi yakaladı.

Daha sonra ekipler, şüpheli R.T'nin boş bir arazide toprağa gömülü halde sakladığı kavanozun içerisinde satışa hazır 64 paket esrar maddesi, 9 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1050 lirayı ele geçirdi.

Yakalanan zanlı R.T, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.