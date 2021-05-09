Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu
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Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da bahçe düzenlemesi esnasında toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu.

Adıyaman'da bahçe düzenlemesi esnasında toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyurdu köyünde yaşayan Kamber Etyemez, evinin bahçesindeki dut ağacının dibindeki toprağı kazdığı esnada kemik parçalarına rastladı.

Hayvan iskeleti olduğunu sanarak kazmaya devam eden Etyemez, üç diş ve kara lastik ayakkabının tabanını da bulunca insana ait olabilecekleri düşüncesiyle jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insan ait olduğunu tespit etti.

Bulunan kemiklerin 1988 yılında kaybolan Kamber Etmeyez'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kemikleri ve Etmeyez'in yakınlarından aldıkları kan numunelerini DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu
Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu
Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu
Toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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