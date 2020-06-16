Toprağa gömülü çocuk cesedi bulunması
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Toprağa gömülü çocuk cesedi bulunması

Konya'nın Yunak ilçesinde toprağa gömülü bulunan ve kimlik tespiti henüz yapılamayan çocuk cesedi, otopsi işlemleri sonrası belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

16.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:07

Konya'nın Yunak ilçesinde toprağa gömülü bulunan ve kimlik tespiti henüz yapılamayan çocuk cesedi, otopsi işlemleri sonrası belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında 30 Mayıs'ta bir kişinin toprağa gömülü bulduğu çocuk cesedi için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı.

Bir-iki yaşlarında kız çocuğuna ait olduğu değerlendirilen çocuk için kayıp başvuruları incelendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun cenazesi, hastane morgunda bekletildiği iki haftalık yasal sürenin dolmasının ardından belediye ekiplerince alınarak Yunak Merkez Mezarlığının kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Olay

Yunak-Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alanda fark ettiği tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini bulduğunu bildirmişti. Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, bölgede inceleme yapan jandarma ekiplerinin gözetiminde, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Toprağa gömülü çocuk cesedi bulunması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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