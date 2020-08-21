Toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı! Katil suçunu itiraf etti Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir süredir kayıp olan Abdullah Yalman'ı arama çalışmaları sırasında toprağa gömülü halde bir ceset bulunmuştu. Olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alınırken, cinayeti işleyen çaycı F.D. suçunu itiraf etti.

Tercan'da 10 gündür kayıp olan Abdullah Yalman'ı (62) arama çalışmaları sırasında AFAD ekipleri, ormanlık alanda yarısı toprağa gömülü bir erkek cesedi bulmuşlardı. Yapılan incelemenin ardından kayıp Yalman'a ait olduğu belirlenen cesetle ilgili savcılık talimatıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ANNEMLE İLGİLİ KÖTÜ KONUŞTU, VURDUM

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden ilçede çaycılık yapan F.D. isimli şahıs, suçunu itiraf etti. F.D. ifadesinde annesiyle ilgili olumsuz sözler sarf ettiği için Yalman'ı tüfekle vurup öldürdükten sonra toprağa gömdüğünü ifade etti. Zanlının cinayeti işlediği av silahı da evinde yapılan aramada ele geçirildi. F.D. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA