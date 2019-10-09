Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toprağa gömülü 1.5 kilo bonzai ele geçirdi.

09.10.2019 17:07
Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toprağa gömülü 1.5 kilo bonzai ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'da boş bir arazide gömülü uyuşturucu olduğu ihbarını alınca belirtilen yerde yaptıkları kazıda 1.5 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin bu konuyla ilgili araştırması sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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