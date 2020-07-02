Toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi Toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi.

Toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette çok miktarda suni gübrenin olduğu ve önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı bilgisi elde edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan gübrelerin tespit edilip imha edilmesi maksadıyla 25 Haziran 2020 tarihinde operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 ton suni gübre (kükürtlü kompoze cinsi) toprağa gömülü olarak ele geçirilmiştir. Şüphelilerin tespiti ile ilgili gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA