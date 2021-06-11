Toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi

Toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde narkotik köpeği 'Barut'un katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde narkotik köpeği 'Barut'un katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bulunan Güleçler Mahallesi'nde arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Barut'un da katıldığı operasyonda, arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirdi.

Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 11:47:14. #1.13#

title