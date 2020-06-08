Toprağa gömülen uyuşturucuyu Mirol buldu Toprağa gömülen uyuşturucuyu Mirol buldu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde Mirol isimli narkotik köpeği toprağa gömülü uyuşturucu maddesi buldu.

Toprağa gömülen uyuşturucuyu Mirol buldu

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde Mirol isimli narkotik köpeği toprağa gömülü uyuşturucu maddesi buldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara narkotik köpeği olan Mirol'da katıldı. Narkotik köpeği Mirol, yere gömülü ve taşlar arasına gizlenmiş 767 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı A.D., isimli bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA