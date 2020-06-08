Toprağa gömülen uyuşturucuyu Mirol buldu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün Mirol isimli narkotik köpeği, toprağa gömülü uyuşturucu maddeyi buldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün Mirol isimli narkotik köpeği, toprağa gömülü uyuşturucu maddeyi buldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda narkotik köpeği Mirol, yere gömülü ve taşlar arasına gizlenmiş 767 gram bonzai maddesini buldu. Uyuşturucu maddeye el konulurken A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA