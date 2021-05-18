Toprağa gömülen uyuşturucu Tina'ya takıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüpheliye ait çiftlik evi ve ikametine yapılan eş zamanlı operasyonda narkotik dedektör köpeği Tina, yerin altına gizlenmiş vaziyette yarım kilo uyuşturucu maddeyi buldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüpheliye ait çiftlik evi ve ikametine yapılan eş zamanlı operasyonda narkotik dedektör köpeği Tina, yerin altına gizlenmiş vaziyette yarım kilo uyuşturucu maddeyi buldu. Uyuşturucu maddeyi gömdüğü belirlenen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli U.Ç.A.'ya ait İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'ndeki çiftlik evi ve ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi'nde bulunan ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Tina'nın da eşlik ettiği operasyonda Tina yerin altına gizlenmiş vaziyetteki yarım kilo sentetik uyuşturucu maddeyi bulurken, evde yapılan aramalarda 9 mm çapında tabanca ile 14 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ç.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'nde sevk edildi. Adliye'de hakim karşısına çıkartılan şüpheli U.Ç.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı