Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyu toprağa gömdükten sonra satış için tekrar çıkartan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

KONYA (İHA) - Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyu toprağa gömdükten sonra satış için tekrar çıkartan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde, bir araziye eroin maddesinin gömüldüğü ve bir noktadan teslim edileceği tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının 1 bavul içerisindeki 6 kilo 45 gram eroin maddesini gömdükleri yerden çıkarırken 4 kişi suçüstü yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak-nakletmek" suçundan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Konya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title