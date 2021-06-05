Toprağa gömdükleri eroini çıkartmaları polislere yakalanmalarına neden oldu

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi ile alıcı olduğu belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi ile alıcı olduğu belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, zanlıların çoraba sararak toprağa gömdüğü eroini ele geçirdi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, bölgelerinde aynı aileye mensup kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine aileyi ve Doğuş Sokak'ta bulunan bir ikameti takibe aldı. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin açık arazide toprağı kazarak bir şeyler çıkardıklarını fark etti. Söz konusu yere düzenlenen operasyonda çoraba sarılı halde 1 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili belirlenen adresteki 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar esnasında eve uyuşturucu almaya gelen ve sivil polis ekiplerini satıcı zanneden 2 kişide ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı