Toprağa adanmış bir hayat…

22.01.2020 07:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:42

Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede Hayrettin Karaca, bugün toprağı ile buluşuyor.