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Toprağa adanmış bir hayat…

Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede Hayrettin Karaca, bugün toprağı ile buluşuyor.

22.01.2020 07:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:42
Toprağa adanmış bir hayat…

Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede , bugün toprağı ile buluşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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