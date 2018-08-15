Toplumsal Yaşlanma Sorunu...

"Türkiye bugün yaşlı bir toplum olarak sınıflandırılıyor ve inanması zor, ama 5 yıl sonra çok yaşlı bir toplum olmaya aday! Sorulması gereken temel soru şu: Toplumsal yaşlanma Türkiye için demografik bir hediye mi yoksa bir sorun mu olacak?
15 Ağustos 2018 Çarşamba 00:37
"Türkiye bugün yaşlı bir toplum olarak sınıflandırılıyor ve inanması zor, ama 5 yıl sonra çok yaşlı bir toplum olmaya aday! Sorulması gereken temel soru şu: Toplumsal yaşlanma Türkiye için demografik bir hediye mi yoksa bir sorun mu olacak?"