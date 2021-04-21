Toplumsal risk farkındalığını artırmayı amaçlayan Allianz Teknik çocuklarla buluşuyor

Allianz Türkiye'nin deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik, çocuklarla bir araya geliyor.

Allianz Türkiye'nin deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik, çocuklarla bir araya geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki ilköğretim çağı çocuklarını nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor" projesi, 10 yaşın üstündeki çocuklarda deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında başlatılan proje kapsamında 19, 20, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde İstanbul, İzmir, Erzincan ve Van illerindeki çocuklarla çevrimiçi atölyeler düzenleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alan deprem ve yangın konusunda atılabilecek en önemli adımın, risk meydana gelmeden önlem alabilmek olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bunu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalıkla gerçekleştirebiliriz. Allianz Teknik ile 1 yılı aşkın süredir toplumsal farkındalığı artırma hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Farkındalık çalışmalarına gelecek nesillerimizi dahil etmenin öneminden yola çıkarak TEGV ile 'Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor' projesini hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında deprem bölgelerinde yaşayan çocuklarımıza depremin tanımı, deprem bilinci ve doğru davranış kuralları ile depremde binaların nasıl davrandığına ilişkin bilgiler aktarıyoruz. Çocuklarımızdan büyük ilgi gören atölye çalışmalarını geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz."

Program kapsamında depremle ilgili temel bilgiler aktarıldı

Açıklamaya göre, program kapsamında eğitim alan çocuklara; "Deprem nedir?, Deprem neden olur?, Türkiye'nin depremselliği, Deprem bilinci neden önemlidir?, Deprem sırasında neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız?, Evlerimizde nelere dikkat etmeliyiz?, Evlerimizdeki eşyalarımızı sabitlemenin önemi, Simülatör deneyimleme/ çök-kapan-tutun duruşu, Deprem sonrasında nelere dikkat etmeliyiz?, Binalarımız deprem sırasında nasıl davranır?, Binalarımızın deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmasının önemi" başlıkları altında bilgiler aktarılıyor. Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklara Allianz Teknik turu eşliğinde çevrimiçi düzenlenen atölye çalışmalarında ayrıca temel yapısal tasarım kuralları oyuncak kullanılarak anlatılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında başlatılan proje kapsamında ayrıca Allianz çalışanları ve acentelerinin 10 yaş üstü çocukları için de özel bir oturum düzenleniyor.

20'nin üzerinde kurum ve kuruluştan yaklaşık bin kişiye eğitim verildi

Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın merkezi olan Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor. Meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Allianz Teknik'te bugüne kadar 20'nin üzerinde kurumdan bine yakın kişiye eğitim verildi. Gelecek nesillerde farkındalık yaratılması için de "Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor" projesi hayata geçirildi. Eğitimlere katılamayanlar için ise "allianzteknik.com.tr" adresinde sanal tur oluşturuldu.

Toplumsal risk farkındalığının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi ile Allianz'ın, 2008 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımları 1 milyar avroyu aşıyor. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak toplumsal yatırımlar gerçekleştiren Allianz Türkiye, iyi bir çevre için, toplumun iyiliği için, daha iyi bir kurum olmak için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Türkiye'deki yatırıma açık olmayan şirketler arasında ilk ve tek entegre raporun sahibi olan Allianz Türkiye, 5 sürdürülebilir kalkınma amacını destekliyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olan Allianz Türkiye, "Sanat@Allianz, Allianz Motto Hareket ve Allianz Motto Müzik" gibi insanı odağa alan ve gelecek nesilleri cesaretlendiren programlara ağırlık veriyor. Toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olma vizyonuyla, müşterilerinin sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını korumak misyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz