Toplumsal Diriliş Derneği Genel Başkanı Ulusan'dan Aa'ya Ziyaret

Toplumsal Diriliş Derneği Genel Başkanı Bilal Ulusan, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosunu ziyaret etti.



Genel Başkan Ulusan, yapılan çalışmaları hakkında bilgi vererek, Mardin ziyaretleri kapsamında memleketin hududunda görev yapan askerlerle bir araya geldiklerini söyledi.



"Onlarla dertleştik ve sorunlarını dinledik." diyen Ulusan, "Rabbim asker ocağında görev yapan askerlerimize yardım eylesin. Bugün de Kırıkkale'ye bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Devletimizin en önemli yayın organı olan Anadolu Ajansını ziyaret etmek istedik. Bugün bize bu ziyarette eşlik eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Ulusan, ziyarette AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direniş'in sembolü 14 yaşındaki Filistinli çocuk", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteç ile yuvasına döndü", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.