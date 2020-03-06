Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkekler aksiyon almalı!

06.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:55

Dünya çapında insanların çoğunluğu ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit derecede davrandığını düşünmüyor.

Araştırmaya göre;

Kamuoyunun %56'sı ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit şekilde davranmadığını düşünüyor.

Bu konuda erkeklerin %49'u iş yerlerinin eşit davrandığını düşünürken kadınların sadece %32'si bu konuda hem fikir...

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %53'ü de iş yerlerinin kadın ve erkeğe eşit davrandığını düşünmüyor.

İnsanların çoğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada erkeklerin aksiyon alması gerektiğine inanıyor.

Ama yine de bu konudaki görüşlerde de kadın – erkek kırılımında farklılıklar gözüküyor.

Global kamuoyunun %68'i eğer erkekler de kadın haklarını desteklemek için aksiyon almazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağı konusuna katılıyor.

Araştırmaya katılan erkeklerin %62'si de bu konuda hem fikir.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %71'I kadınların ülkelerinde eşitliğe ulaşmaları için erkeklerin de aksiyon alması gerektiğine inanıyor.

İş hayatında ve hükümette daha fazla kadın lider olmazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağına katılanların oranı;

Global ortalamada %58.

Erkeklerin %51'I de bu konuya destek veriyor.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %66'sı bu konuya katılırken,

bu konuya katılan kadınların oranı %80'leri buluyor.

Kadınlara erkeklerle eşit haklar vermek konusunda ülkemde yeterince ileriye gidildi görüşünde global kamuoyu ikiye ayrılmış durumda.

%48'I bu görüşe katılırken %47'si ise katılmıyor.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %55'I bu konuya katılmıyor.

Kaynak: Bültenler