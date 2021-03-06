Toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışanlara ödül

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 8 Mart Pazartesi günü, saat 20.00'de çevrim içi ödül töreni ile kutlayacak. Törende, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüten isimlere ödülleri verilecek.

Türkiye'de kadınların iş hayatı ve sosyal hayattaki yerleri ve hakları konusunda farkındalık yaratmak ve öğrencilerin daha üniversite sıralarındayken çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü'nün düzenlediği, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nin üçüncüsü, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

8 Mart Pazartesi günü, saat 20.00'de, üniversitenin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak törende, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüten ve bunun gerçekleşmesi için öncülük eden isimlere ödülleri verilecek.

Bu yıl, pandemi nedeniyle çevrim içi platforma taşınan ödül töreni için yapılan canlı yayın, piyano sanatçısı İdil Biret'in canlı performansının yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü öğrencilerinin gösterisiyle keyifli anlara sahne olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı